Джека Делла Маддалена победил Белала Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе

Делла Маддалена победил единогласным решением судей (48−47, 48−47, 49−46). Они идет на серии из восьми побед.
Белал впервые защищал пояс и проиграл в четвертый раз в карьере.
Махачев vs Топурия — лучшее, что сейчас может дать UFC.
В Монреале на UFC 315 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.
Делла Маддалена победил единогласным решением судей (48−47, 48−47, 49−46). Они идет на серии из восьми побед.
Белал впервые защищал пояс и проиграл в четвертый раз в карьере.
Махачев vs Топурия — лучшее, что сейчас может дать UFC.