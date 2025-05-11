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Маддалена готов защищать титул против Махачева: «Классный вызов»

«Классный вызов. Я готов», — сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена после боя с Белалом Мухаммадом.

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Источник: Спортс"

Напомним, Маддалена победил Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев перейдет в полусредний вес, если Белал потеряет титул.