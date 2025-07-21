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Овечкин о том, где научился драться: «Улицы»

— Стоит ли хоккеистам находить время на единоборства? Если да, то какими заниматься?

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба, не знаю, нужна ли хоккеистам.

— А бокс, учитывая, что вы деретесь постоянно?

— Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая.

— Ты как драться научился? Специально учился?

— Улица.

— Просто улицы?

— Да.

— Можно сказать, что Овечкин научился драться на улице в детстве, а в НХЛ дерется на опыте, на том, что имеет?

— Да.

— После Александра Овечкина вспомни еще трех крутых бойцов в хоккее?

— Доналд Брашир, [Жорж] Ларак.

— И Евгений Малкин?

— Ну, Джино, да, — сказал капитан «Вашингтона» в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.

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