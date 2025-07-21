Овечкин о том, где научился драться: «Улицы»

— Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба, не знаю, нужна ли хоккеистам.
— А бокс, учитывая, что вы деретесь постоянно?
— Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая.
— Ты как драться научился? Специально учился?
— Улица.
— Просто улицы?
— Да.
— Можно сказать, что Овечкин научился драться на улице в детстве, а в НХЛ дерется на опыте, на том, что имеет?
— Да.
— После Александра Овечкина вспомни еще трех крутых бойцов в хоккее?
— Доналд Брашир, [Жорж] Ларак.
— И Евгений Малкин?
— Ну, Джино, да, — сказал капитан «Вашингтона» в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.
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