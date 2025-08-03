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Майк Тайсон назвал самого страшного бойца в истории: «Нет лучше него, он монстр»

Легендарный американский боксер Майк Тайсон не считает себя самым устрашающим бойцом в истории. В беседе с экс-звездой НБА Шакилом О’Нилом Тайсон заявил, что считает таковым Сонни Листона.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Послушай, Сонни Листон — самый страшный боец из всех, кто когда-либо жил.

Сонни Листон мог приехать в город, скажем, он был в Сент-Луисе и приехал в Чикаго, и полиция сказала бы: “Послушайте, ваме сюда нельзя”. Он вырубил бы четверых полицейских, сломал им челюсть, отобрал у них пистолет, а пока они бы били его дубинкой по голове…

Нет бойца лучше Сонни Листона. Сонни Листон — монстр».

При росте в 185 см Листон (50−4), экс-чемпион мира в тяжелом весе, обладал непропорционально длинными руками (размах — 213 см). Также имел самые большие кулаки среди тяжеловесов (38 см; этот рекорд продержался до появления на ринге Николая Валуева).