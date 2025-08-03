Майк Тайсон назвал самого страшного бойца в истории: «Нет лучше него, он монстр»

«Послушай, Сонни Листон — самый страшный боец из всех, кто когда-либо жил.



Сонни Листон мог приехать в город, скажем, он был в Сент-Луисе и приехал в Чикаго, и полиция сказала бы: “Послушайте, ваме сюда нельзя”. Он вырубил бы четверых полицейских, сломал им челюсть, отобрал у них пистолет, а пока они бы били его дубинкой по голове…



Нет бойца лучше Сонни Листона. Сонни Листон — монстр».