СМИ: японский боксер умер от травм головы, полученных в поединке

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Японский боксер Сигетоси Котари скончался в возрасте 28 лет из-за черепно-мозговой травмы, полученной в титульном бою против соотечественника Ямато Хата, который прошел 2 августа, сообщает Mirror.
Поединок в полулегком весе прошел все 12 раундов и завершился ничьей.
Сообщается, что после поединка бойца экстренно госпитализировали, где ему провели операцию на головном мозге по удалению субдуральной гематомы. Менее чем через неделю комиссия подтвердила, что Котари скончался от полученных травм.
За свою профессиональную карьеру Котари провел 12 поединков, одержал восемь побед, дважды уступил, также два боя завершились вничью.