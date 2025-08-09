Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: японский боксер умер от травм головы, полученных в поединке

Японский боксер скончался в возрасте 28 лет менее чем через неделю после боя.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Японский боксер Сигетоси Котари скончался в возрасте 28 лет из-за черепно-мозговой травмы, полученной в титульном бою против соотечественника Ямато Хата, который прошел 2 августа, сообщает Mirror.

Поединок в полулегком весе прошел все 12 раундов и завершился ничьей.

Сообщается, что после поединка бойца экстренно госпитализировали, где ему провели операцию на головном мозге по удалению субдуральной гематомы. Менее чем через неделю комиссия подтвердила, что Котари скончался от полученных травм.

За свою профессиональную карьеру Котари провел 12 поединков, одержал восемь побед, дважды уступил, также два боя завершились вничью.