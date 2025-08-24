Александр Емельяненко — о Федоре в UFC: «Не знаю, чего бы он добился, попав туда на пике. Последние бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга»

По Федору не знаю. Чего бы он добился в UFC, попав туда на пике? Не могу сказать, но последние его бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга", — сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко.
Напомним, Федор Емельяненко — экс-чемпион WAMMA и Pride.
Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться — восстановлюсь, можно организовать».
