Александр Емельяненко — о Федоре в UFC: «Не знаю, чего бы он добился, попав туда на пике. Последние бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга»

"Мог ли попасть в UFC? Да, предлагали контракт. Но я был невыездной. И условия неплохие предлагали. Политика — раньше не те люди нас вели.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

По Федору не знаю. Чего бы он добился в UFC, попав туда на пике? Не могу сказать, но последние его бои все показали. Сколько там, три подряд поражения? Вынесли его с ринга", — сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко.

Напомним, Федор Емельяненко — экс-чемпион WAMMA и Pride.

Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться — восстановлюсь, можно организовать».

«В обычный месяц зарабатывал раза в два больше, чем на “Матч ТВ”. Почему ютуб-журналистика в ММА такая крутая.

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
