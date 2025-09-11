Немков — о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»

Да, он чеченец и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский", — сказал боец PFL Вадим Немков.
На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.
Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию».
Чимаев — шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева.
