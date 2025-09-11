Ричмонд
Немков — о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»

"Он же выступает под флагом ОАЭ, значит, представляет эту страну. Я так думаю. Когда ты выступаешь под российским флагом, значит, ты российский спортсмен. Если дерешься под флагом ОАЭ, то ты спортсмен из ОАЭ, хотя корни могут быть и из Чечни или другого региона России.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Да, он чеченец и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский", — сказал боец PFL Вадим Немков.

На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе.

Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию».

Чимаев — шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева.

Узнать больше по теме
Биография Вадима Немкова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Вадим Немков входит в список самых лучших спортсменов смешанных боевых искусств из России. Пусть даже выступает он не в UFC, а в чуть менее раскрученном промоушене. Так или иначе завоевать там чемпионский пояс — задача непростая. Мы расскажем о биографии Вадима Немкова и том, как именно он справился со своей целью стать лучшим.
Читать дальше