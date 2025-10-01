Анкалаев планирует перейти в тяжелый вес: «Легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь»

В ночь на 5 октября Анкалаев подерется с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои.
Магомед Анкалаев: «Не пропустите пресс-конференцию в четверг. У меня есть что сказать всем в полутяжелом весе».
