Усик тормозит тяжёлый дивизион. Вместо боёв — танцы и футбол

Складывается ощущение, что Усику не нужны бои ни с Паркером, ни с Кабайелом, ни с другими претендентами. Он находится в ожидании большого боя, например, с Тайсоном Фьюри, который даже анонсировал их третий поединок на весну 2026 года, или же с Джейком Полом. Александру больше ни к чему рисковать в боях с молодыми и голодными претендентами. Но проблема в том, что пояса пока продолжают находиться у Усика, и весь дивизион вынужден простаивать в ожидании. Паркер уже вторую защиту временного пояса проведёт — согласитесь, что такого быть не должно? В любом случае терпение у ведущих мировых организаций не вечное, и в ближайшем будущем перед чемпионом встанет выбор — освобождать пояса или соглашаться на защиту. А пока ведущим боксёрам в тяжёлом весе придётся ещё подождать, пока Усик закончит с танцами и футболом. То есть с залечиванием травмы, конечно.