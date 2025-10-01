Ричмонд
Перейра — о поединке Аспиналла и Гана: «Сирил будет осторожным и подвижным»

«Том дрался со многими агрессивными парнями, но я думаю, что Ган — тот парень, который будет много двигаться. Он будет осторожным. Посмотрим, как все пойдет», — сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган подерутся 25 октября в главном событии UFC 321.

