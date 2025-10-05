Ричмонд
Ян — о победе Перейры в реванше с Анкалаевым: «Это напоминанием о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя»

«Это напоминанием о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Перейра нокаутировал Анкалаева в главном событии UFC 320. В марте Алекс проиграл Магомеду единогласным решением судей.

Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою».

UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои.

Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
