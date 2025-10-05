Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере — прервалась победная серия с 2018 года

После поражения от Крэйга Анкалаев выиграл 12 боев в UFC. В 2022-м бой с Яном Блаховичем закончился ничьей.
Перейра — после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз».
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.Читать дальше