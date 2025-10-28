Могут не повторить

Дело в том, что две иконы бокса находятся в возрасте, который даже ветеранским не назовешь. Ветеранами они были как раз в 2015 году. Сейчас Пакьяо 46 лет, а Мейуэзеру — 48. Американец с 2017 года не проводит официально признанных ведущими структурами поединков, участвуя только в «выставочных». Филиппинец неожиданно возобновил карьеру после четырехлетнего перерыва, в июле сведя вничью бой с Марио Барриосом за титул WBC в полусреднем весе. Причем, когда он ее прерывал, было очевидно, что Пакьяо переживает творческий закат. Более того, уже довольно давно он занимается в основном не спортом, а политической деятельностью. А буквально в тот же день, когда впервые появилась информация о том, что Мэнни Пакьяо планируют опять свести с Флойдом Мейуэзером, филиппинец занял пост вице-президента Международной боксерской ассоциации (IBA) — враждующей с Международным олимпийским комитетом структуры, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.