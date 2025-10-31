Американский чемпион размялся на подруге

Звучности неприятности нынешней придал неудачный для Джервонты Дэвиса тайминг. Дело в том, что через две недели, 14 ноября, он должен принять участие в поединке, который воспринимается как один из хитов сезона, несмотря на полуофициальный — «выставочный» — статус. Это матч в Майами против ютубера Джейка Пола. Пол в последние пару лет превратился в безусловного феномена спортивного рынка. Увлекшись боксом, популярный блогер сначала одолел нескольких представителей смешанных единоборств, а в 2024 году устроил особенное мероприятие. Он договорился о поединке с Майком Тайсоном, легендой бокса, и справился с ним, одолев по очкам. В июне 2025 года оппонентом Пола был бывший чемпион мира Хулио Сесар Чавес-младший. И он тоже проиграл блогеру по очкам.