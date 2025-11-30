Олимпийское золото боксера Формана выставили на аукцион

Форман начал профессиональную карьеру в 1969 году, покинул ринг в 1977 году, но спустя 10 лет вернулся в бокс и выступал до 1997 года, окончательно завершив карьеру в возрасте 48 лет. Бой Формана с Мохаммедом Али в 1974 году, прошедший в Киншасе (Заир, ныне ДР Конго), был прозван «Грохотом в джунглях» и стал боем года. 21 марта Форман скончался на 77-м году жизни.