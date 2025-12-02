Неограниченный контингент: что нужно знать о предстоящем ЧМ по боксу

С 2 по 13 декабря в Дубае состоится мужской чемпионат мира по боксу 2025 года — IBA Men’s World Boxing Championships. Турнир считается центральным событием двухнедельного «Фестиваля бокса», собравшего лучших спортсменов со всего мира для борьбы за звание чемпиона. Наши будут биться за рекордные призовые в ОАЭ под национальным флагом и с гимном. Отметим, что турнир состоится под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе лишения спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.
Две организации
World Boxing была создана в апреле 2023 года в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA) с целью сохранения вида спорта в олимпийском движении. IBА была лишена права проводить отбор на Игры-2020 и непосредственно соревнования в Токио из-за финансового и управленческого кризиса в организации. С 2020-го IBA возглавляет Умар Кремлев, ранее руководивший Федерацией бокса России. Он, казалось бы, достаточно быстро навел порядок. На чемпионатах мира появились внушительные призовые.
Тем не менее, в июне 2023 года МОК лишил ассоциацию статуса признанной. Объяснялось это всё тем же «финансовым и управленческим кризисом». По факту же IBА отказывалась следовать рекомендациям главы МОК Томаса Баха относительно допуска россиян и белорусов на турниры, а после и вовсе в открытую начала конфликтовать с немцем.
В конце 2024-го Кремлев заявлял, что World Boxing не легитимна и не имеет поддержки. МОК и правда чуть ли не принуждал национальные федерации вступать в новую организацию. В сентябре 2025-го World Boxing впервые проводился чемпионат мира — в Ливерпуле. Участие там приняли спортсмены из 68 стран.
В ЧМ-2025 от IBA примут участие 120 государств, а сам турнир пройдет в столице ОАЭ.
— Чемпионат мира по боксу среди мужчин в Дубае — это не просто турнир, — сказал «Известиям» президент IBA Умар Кремлев. — Это главная сцена нашей Золотой эры, момент, когда весь мир увидит, как бокс расцветает в новом виде — современном, мощном, справедливом. Дубай был выбран благодаря своему статусу одного из самых динамично развивающихся мегаполисов мира с первоклассной спортивной инфраструктурой и опытом проведения международных мероприятий.
Фавориты и конкуренты
Наши спортсмены будут представлены во всех 13 весовых категориях: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Давид Суров (свыше 92 кг).
Российская сборная традиционно рассматривается как один из фаворитов предстоящего чемпионата. Сильные позиции удерживаются в среднем и тяжелом весах, где выступят опытнейшие бойцы — Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев. В легких категориях внимание привлекают Пегливанян, Шумков и Попов — молодые, но уже титулованные спортсмены, способные бороться за медали высшего достоинства.
Тренерский штаб отмечает, что подготовка к чемпионату строилась с учетом особенностей турнира в Дубае — высокой влажности, плотного графика боев и измененной логистики. Команда прошла сборы в условиях, максимально приближенных к климату ОАЭ, и сейчас находится в финальной стадии тренировочного цикла.
Наши основные конкуренты — спортсмены из Узбекистана, Кубы, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Тайваня, Алжира.
Чемпионат мира 2025 года (IBA Men’s World Boxing Championships) стал рекордным по призовым суммам. Его общий призовой фонд составит $8,32 млн.
— Победители получат $300 тыс., серебряные медалисты — $150 тыс., а каждый обладатель бронзы — по $75 тыс., — продолжил Умар Кремлев. — Также мы наградим четвертьфиналистов, вручив каждому по $10 тыс. в каждой из 13 весовых категорий. Мы увеличили размер призовых, чтобы создать новые возможности для наших спортсменов и поднять любительский бокс еще на уровень выше. Такой подход мотивирует молодых атлетов и способствует удержанию талантов в олимпийском боксе.
Согласно распределению, каждое вознаграждение делится между боксером, его тренером и национальной федерацией: 50% — спортсмену, 25% — тренеру, 25% — федерации.
— Сегодня для нас главное — это спортсмен на ринге, — уверен Умар Кремлев. — Каждый боксер, каждый тренер, каждая национальная федерация чувствуют, что их труд уважают, что они не одни. IBA — это большая международная боксерская семья, которая объединяет всех, кто верит в наш вид спорта, разделяет наши ценности, воспевает справедливость и силу духа. Золотая эра бокса в самом разгаре. Она началась тогда, когда мы вернули боксу его душу, когда IBA снова стала организацией, которая защищает спортсменов, а не использует их. Мы изменили саму философию спорта.
Перезапуск чемпионата мира IBA с национальными командами и флагами подчеркнет международный спортивный статус турнира и даст возможность увидеть, какие страны сохранят лидерство на мировой арене бокса, считает Кремлев. Напомним, что наши боксеры не были допущены до Олимпиады-2024 в Париже.
Также стоит отметить, что в рамках ЧМ пройдет турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 13, главным событием которого станет бой за титул WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев — Кубрат Пулев, а в программе вечера будут еще четыре титульных противостояния (за пояса подерутся Баходур Усмонов, Шахобиддин Зоиров, Харитон Агрба, Вадим Мусаев).
Дмитрий Гарин