Неограниченный контингент: что нужно знать о предстоящем ЧМ по боксу

— Сегодня для нас главное — это спортсмен на ринге, — уверен Умар Кремлев. — Каждый боксер, каждый тренер, каждая национальная федерация чувствуют, что их труд уважают, что они не одни. IBA — это большая международная боксерская семья, которая объединяет всех, кто верит в наш вид спорта, разделяет наши ценности, воспевает справедливость и силу духа. Золотая эра бокса в самом разгаре. Она началась тогда, когда мы вернули боксу его душу, когда IBA снова стала организацией, которая защищает спортсменов, а не использует их. Мы изменили саму философию спорта.