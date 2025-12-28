Костя Цзю назвал лучшего боксера в 2025 году: «Однозначно!»

В сентябре 38-летний американец завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, победив мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей, а в декабре объявил о завершении карьеры.
«Конечно же, боксером года является Теренс Кроуфорд. Став абсолютным чемпионом в еще одной категории, он завершил свою карьеру. Поэтому однозначно он должен быть признан лучшим боксером в мире. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории», — приводит слова Цзю «Советский спорт».
Кроуфорд — единственный боксер в мире, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях: в полусредней, первой полусредней и второй полусредней.