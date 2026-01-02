Водителю бывшего чемпиона мира Джошуа предъявили обвинение после ДТП в Нигерии

По информации СМИ, причиной аварии стало превышение водителем внедорожника, где находится боксер, разрешенной скорости на участке трассы в Нигерии. После этого автомобиль потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Спортсмен получил незначительные повреждения, в то время как два других участника ДТП не выжили — позднее стало известно, что это были близкие друзья боксера и члены его команды.