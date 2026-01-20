Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бивол претендует на звание лучшего боксера года по версии The Ring

В число номинантов также вошли американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Mark Robinson/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол вошел в число претендентов на звание боксера года по версии американского журнала The Ring.

В число номинантов также попали американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли.

Биволу 35 лет. Он владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На счету россиянина 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение.