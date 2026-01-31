Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах.
В субботу в Москве прошел Всероссийский боксерский форум, в его рамках состоялась внеочередная конференция ФБР. Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета ФБР Умар Кремлев.
«По поводу перспектив у нас проблем нет. Сборная России по всем возрастам готова выступать на всех международных турнирах, где есть национальная атрибутика. Если у World Boxing будут интересные соревнования, если у них мы будем выступать с флагом и гимном, и будет полное уважение к россиянам, к нашей команде, то мы готовы поехать и туда.
Мы подали заявку в World Boxing. Вдруг завтра скажут, что нужно ехать на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры. Значит, поедем и подеремся в World Boxing, но при условии, что наша сборная будет в безопасности и будут флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing.
Понятно, что IBA для нас в приоритете. Но мы за бокс! Хотим, чтобы наши боксеры выступали на лучших международных соревнованиях», — цитирует Беспутина Telegram-канал федерации.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиадах в Токио и Париже проводил МОК.