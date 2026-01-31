Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing.

«По поводу перспектив у нас проблем нет. Сборная России по всем возрастам готова выступать на всех международных турнирах, где есть национальная атрибутика. Если у World Boxing будут интересные соревнования, если у них мы будем выступать с флагом и гимном, и будет полное уважение к россиянам, к нашей команде, то мы готовы поехать и туда.



Мы подали заявку в World Boxing. Вдруг завтра скажут, что нужно ехать на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры. Значит, поедем и подеремся в World Boxing, но при условии, что наша сборная будет в безопасности и будут флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing.



Понятно, что IBA для нас в приоритете. Но мы за бокс! Хотим, чтобы наши боксеры выступали на лучших международных соревнованиях», — цитирует Беспутина Telegram-канал федерации.