Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing

Федерация бокса России подала заявку на участие в турнирах World Boxing.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку в World Boxing для участия в олимпийских отборочных турнирах.

В субботу в Москве прошел Всероссийский боксерский форум, в его рамках состоялась внеочередная конференция ФБР. Турнир по боксу включен в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой федерации World Boxing, которая была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета ФБР Умар Кремлев.

«По поводу перспектив у нас проблем нет. Сборная России по всем возрастам готова выступать на всех международных турнирах, где есть национальная атрибутика. Если у World Boxing будут интересные соревнования, если у них мы будем выступать с флагом и гимном, и будет полное уважение к россиянам, к нашей команде, то мы готовы поехать и туда.

Мы подали заявку в World Boxing. Вдруг завтра скажут, что нужно ехать на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры. Значит, поедем и подеремся в World Boxing, но при условии, что наша сборная будет в безопасности и будут флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing.

Понятно, что IBA для нас в приоритете. Но мы за бокс! Хотим, чтобы наши боксеры выступали на лучших международных соревнованиях», — цитирует Беспутина Telegram-канал федерации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиадах в Токио и Париже проводил МОК.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше