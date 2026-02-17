Бакли — Уайту: «Ты забыл имя чувака с нокаутом года? Ты ошибаешься, если думаешь, что у бойцов ММА нет шансов в Zuffa Boxing. Уолш, надень перчатки!»

"Черт, Дана… ты забыл имя чувака с нокаутом года? Одного из ваших самых вирусных бойцов? 11 побед в UFC. Восемь нокаутов. 4−0 против рейтинговых бойцов в 2024-м. За такую статистику обычно дают титульник.
В этом нет ничего личного, братан, но ты ошибаешься, если думаешь, что у бойцов ММА нет шансов в Zuffa Boxing.
Выпусти своего мальчика Каллума Уолша со мной в Apex — я покажу тебе, как он падает в боксерском ринге.
Уолш, надень перчатки! Вы можете забыть мое имя, но не выступление", — сказал Бакли.
Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?».
Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC».