Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бакли — Уайту: «Ты забыл имя чувака с нокаутом года? Ты ошибаешься, если думаешь, что у бойцов ММА нет шансов в Zuffa Boxing. Уолш, надень перчатки!»

Боец UFC Хоакин Бакли обратился к Дане Уайту.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Черт, Дана… ты забыл имя чувака с нокаутом года? Одного из ваших самых вирусных бойцов? 11 побед в UFC. Восемь нокаутов. 4−0 против рейтинговых бойцов в 2024-м. За такую статистику обычно дают титульник.

В этом нет ничего личного, братан, но ты ошибаешься, если думаешь, что у бойцов ММА нет шансов в Zuffa Boxing.

Выпусти своего мальчика Каллума Уолша со мной в Apex — я покажу тебе, как он падает в боксерском ринге.

Уолш, надень перчатки! Вы можете забыть мое имя, но не выступление", — сказал Бакли.

Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?».

Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC».