Пимблетт — о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает несправедливым результат поединка с Джастином Гейджи.

Источник: Спортс"

"Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья.

Разве не забавно, что у Тревора Виттмана (тренер Гейджи — примечание Спортс«“) есть дизайн перчаток, которые прекратят тычки в глаза, но он не отдает их UFC, ведь его бойцы тыкают в глаза всем соперникам”, — сказал Гейджи.

Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.

Колби Ковингтон: «Не хочу драться с американцем на 250-летие США. Мне нравится бой с Пимблеттом».

Джастин Гейджи: «Пимблетт бил как сучка, поэтому я просто шел вперед».