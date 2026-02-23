Пимблетт — о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»

"Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья.
Разве не забавно, что у Тревора Виттмана (тренер Гейджи — примечание Спортс«“) есть дизайн перчаток, которые прекратят тычки в глаза, но он не отдает их UFC, ведь его бойцы тыкают в глаза всем соперникам”, — сказал Гейджи.
Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.
Колби Ковингтон: «Не хочу драться с американцем на 250-летие США. Мне нравится бой с Пимблеттом».
Джастин Гейджи: «Пимблетт бил как сучка, поэтому я просто шел вперед».