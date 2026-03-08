Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана — соглавный бой

В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона.
Соглавным боем станет противостояние за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.
В карде пройдут еще четыре поединка:
● Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
● Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
● Бо Никал — Кайл Докас;
● Диего Лопес — Стив Гарсия.
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории».
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше