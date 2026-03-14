Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боксер рассказал о завершении карьеры из-за выпавших зубов

Российский боксер Федор Чудинов рассказал о причине завершения карьеры.

Источник: РИА "Новости"

Интервью с ним опубликовано на канале Mash на спорте во «ВКонтакте».

«Бои постоянно переносили, а нужно держать вес. Я по полгода недоедал, зубы начали рассыпаться. Половину зубов потерял. Это длилось два года, поэтому я решил закончить карьеру и начать заниматься чем-то другим», — заявил Чудинов.

Чудинов завершил карьеру в конце декабря 2023 года. На тот момент спортсмену было 36 лет. Последний бой он провел в сентябре 2022-го, победив представителя Узбекистана Фарруха Джураева.

Россиянин провел 30 боев в профессиональной карьере. Он одержал 26 побед, потерпел три поражения, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Чудинов владел поясном чемпиона мира WBA (Super) во втором среднем весе.