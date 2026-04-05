Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Дениса Нурью

СИДНЕЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в австралийском Вуллонгонге, он выиграл у албанца Дениса Нурьи единогласным решением судей.
На счету 31-летнего Цзю теперь 27 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он одержал третью победу в шести последних поединках.
В июне 2024 года Цзю проиграл в бою-реванше американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в 7-м раунде и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В сентябре 2023 года Цзю был присвоен пояс чемпиона мира по версии WBO без боя после того, как его прежний обладатель американец Джермелл Чарло был лишен титула после отказа проводить защиту в поединке с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира. Цзю 15 октября 2023 года победил американца Брайана Мендосу решением судей и в первый раз защитил пояс. Затем проиграл Фундоре решением судей и расстался с поясом чемпиона мира WBO. А в октябре 2024 года Цзю уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF).
Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный и интерконтинентальный пояса WBO.
32-летний Нурья потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (8 нокаутом). Он впервые выступал за пределами Европы. За карьеру албанец завоевал только золотой континентальный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в рейтинге которой занимает 12-е место.