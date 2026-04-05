Бывший чемпион мира боксер Тим Цзю победил Дениса Нурью

В июне 2024 года Цзю проиграл в бою-реванше американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в 7-м раунде и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В сентябре 2023 года Цзю был присвоен пояс чемпиона мира по версии WBO без боя после того, как его прежний обладатель американец Джермелл Чарло был лишен титула после отказа проводить защиту в поединке с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира. Цзю 15 октября 2023 года победил американца Брайана Мендосу решением судей и в первый раз защитил пояс. Затем проиграл Фундоре решением судей и расстался с поясом чемпиона мира WBO. А в октябре 2024 года Цзю уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF).