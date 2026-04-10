Павел Силягин проиграл чемпионский бой Ослейсу Иглесиасу техническим нокаутом

Силягин проиграл Иглесиасу техническим нокаутом после восьмого раунда — его угол отказался от продолжения боя в перерыве. Иглесиас потряс Силягина уже в первом раунде, что предопределило сценарий поединка. Но Павел много работал на ногах и при этом не очень хорошо держал удары, когда лез в размены. Помимо этого в первом раунде Селянин получил небольшую гематому под левым глазом.