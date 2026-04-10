Павел Силягин проиграл чемпионский бой Ослейсу Иглесиасу техническим нокаутом

Утром 10 апреля в Монреале прошел титульный бой за вакантный пояс IBF во втором среднем весе между россиянином Павлом Силягиным (16−1−1) и кубинцем Ослейсом Иглесиасом (15−0).

Силягин проиграл Иглесиасу техническим нокаутом после восьмого раунда — его угол отказался от продолжения боя в перерыве. Иглесиас потряс Силягина уже в первом раунде, что предопределило сценарий поединка. Но Павел много работал на ногах и при этом не очень хорошо держал удары, когда лез в размены. Помимо этого в первом раунде Селянин получил небольшую гематому под левым глазом.

Для Силягина это первое поражение в профессиональной карьере, а Иглесиас забирает вакантный пояс IBF во втором среднем весе, добавив его в коллекцию к титулу IBO. Для Иглесиаса это 15-я победа в 15 боях и 14-я досрочная.

Тайсон Фьюри: «Сказал команде: “Если я хотя бы на 10% буду так же плох, как Уайлдер и Чисора, застрелите меня”.