Счета Кости Цзю заблокировали

Счета известного в прошлом боксера Кости Цзю заблокировали. Об этом сообщает URA.ru.

Источник: РИА "Новости"

Основанием для блокировки стала неуплата налогов. Отмечается, что размер долга превышает 450 тысяч рублей.

Цзю является уроженцем Серова из Свердловской области. После чемпионата мира 1991 года он уехал в Австралию и начал выступать за эту страну. Спортсмен боксировал в первом полусреднем весе. Он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF (1995) и WBC (1999), а в 2001-м стал абсолютным чемпионом мира. Цзю выступал под кличкой «Гром из Австралии».

Ранее российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик раскрыл свой гонорар за бой с Александром Емельяненко, который прошел в сентябре 2022 года. Он составил 12 миллионов рублей.