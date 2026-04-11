Счета Кости Цзю заблокировали

Цзю является уроженцем Серова из Свердловской области. После чемпионата мира 1991 года он уехал в Австралию и начал выступать за эту страну. Спортсмен боксировал в первом полусреднем весе. Он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF (1995) и WBC (1999), а в 2001-м стал абсолютным чемпионом мира. Цзю выступал под кличкой «Гром из Австралии».