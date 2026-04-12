«Это он». Скандальная алжирская боксерша Хелиф проведет первый профессиональный бой после Олимпиады

Тренер соперницы не считает ее женщиной.

Источник: Getty Images

Боксерша Иман Хелиф, попавшая в гендерный скандал на Олимпиаде-2024, проведет первый профессиональный бой после Игр в Париже. Ее соперницей станет немка Юлия Игель, которая уже усомнилась в том, что алжирка должна выступать с девушками.

«Он вырабатывает тестостерон»

Поединок состоится 23 апреля в Париже. Почти за две недели до него Игель дала интервью изданию Deutsche Welle (признано иноагентом и внесено в список нежелательных организаций в России), в котором «прошлась» по физическим возможностям своей будущей соперницы.

«Тот, кто может иметь какое-то отношение к мужскому полу, не должен заниматься женским боксом. Нельзя просто сказать: “Я женщина, и я чувствую себя женщиной”. Ударная сила и опасность, с которой вы сталкиваетесь, когда перед вами мужчина, — это другое», — приводит слова спортсменки издание.

Еще жестче о Хелиф высказывается тренер немки Икрам Керват. Специалист использует в отношении алжирской спортсменки местоимение «он».

«С тех пор, как стало известно о наличии у него XY-хромосомы, у него есть яички, он вырабатывает тестостерон… да, это он», — заявил Керват.

При этом немка уверяет, что не боится соперницу и использует внимание к бою, поскольку хочет «заявить о себе миру».

«Я думаю, особенность этого поединка в том резонансе, который он вызывает, о нем говорят люди. Этот бой определенно выведет нас на новый уровень. На ней большой груз давления, поскольку боксерский мир не очень рад видеть ее в профессиональном женском боксе. И мы этим воспользуемся. Я думаю, мир на нашей стороне», — сказала Игель.

Что было во Франции?

Хелиф «прославилась» благодаря Играм-2024. На те соревнования ее допустили, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест.

МОК, который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты исследования и настаивал: Иман является женщиной от рождения.

Как позже признавалась алжирка, перед Парижем она прошла курс гормонального лечения.

«У меня женские гормоны. Люди этого не знают, но я принимаю препараты, чтобы снизить уровень тестостерона перед соревнованиям. К отборочному турниру Олимпиады в Париже, который проходил в Дакаре, я снизила свой его до нуля», — говорила она в интервью L'Equipe.

Тем не менее на 46-й секунде ⅛ финала ОИ итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать поединок с Хелиф, назвав ее удары «слишком сильными».

«Она спасла себя. Хелиф должен идти и соревноваться с мужчинами», — поделился воспоминаниями о том бое тренер Игель.

На Играх алжирская спортсменка в итоге завоевала золото. Но за два года после победы она так и не провела ни одного профессионального поединка.

Максим Клементьев

