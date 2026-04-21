Сразу трое боксеров сборной Казахстана с победы стартовали на Кубке мира в Бразилии

В первый соревновательный день от сборной Казахстана выступили пять боксеров.
Назым Кызайбай в весе до 54 килограммов в 1/16 финала одержала уверенную победу над турчанкой Айшен Ташкын.
Также в 1/16 добился победы и Фарух Токтасынов в категории до 70 килограммов. Казахстанец дважды побывал в нокдауне, но в итоге выиграл раздельным решением судей со счетом 3:2 у ирландца Джона Макконелла.
Пробился в ⅛ и Диас Молжигитов в дивизионе до 80 килограммов. Казахстанский боксер досрочно победил Кая Ториабе из Японии. Поединок завершился во втором раунде.
Ещё два представителя сборной Казахстана завершили своей выступление на турнире.
Жансери Кошербаев в весе до 60 килограммов уступил Джуду Галлахеру из Ирландии. Даулет Толемисов в категории до 90 килограммов потерпел поражение от бразильца Исайаса Фильо.
Этап Кубка мира, который проводится под эгидой Международной федерации бокса World Boxing, продлится до 27 апреля.