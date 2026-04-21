Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу трое боксеров сборной Казахстана с победы стартовали на Кубке мира в Бразилии

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу прошел первый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу, участие в котором принимает сборная Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Источник: Nur.kz

В первый соревновательный день от сборной Казахстана выступили пять боксеров.

Назым Кызайбай в весе до 54 килограммов в 1/16 финала одержала уверенную победу над турчанкой Айшен Ташкын.

Также в 1/16 добился победы и Фарух Токтасынов в категории до 70 килограммов. Казахстанец дважды побывал в нокдауне, но в итоге выиграл раздельным решением судей со счетом 3:2 у ирландца Джона Макконелла.

Пробился в ⅛ и Диас Молжигитов в дивизионе до 80 килограммов. Казахстанский боксер досрочно победил Кая Ториабе из Японии. Поединок завершился во втором раунде.

Ещё два представителя сборной Казахстана завершили своей выступление на турнире.

Жансери Кошербаев в весе до 60 килограммов уступил Джуду Галлахеру из Ирландии. Даулет Толемисов в категории до 90 килограммов потерпел поражение от бразильца Исайаса Фильо.

Этап Кубка мира, который проводится под эгидой Международной федерации бокса World Boxing, продлится до 27 апреля.