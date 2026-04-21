Костя Цзю планирует открыть школу бокса в ДНР

«Ну что, друзья, сегодня у нас в гостях был настоящий чемпион — к нам заехал Костя Цзю.



Да, тот самый. Легендарный боксер, который точно знает, что такое “держать удар”.



Признаюсь, было приятно пожать руку человеку, за которого в свое время болела вся страна.



Говорили, конечно, о спорте. Константин хочет открыть в Донецке филиал своей школы. Идея, как по мне, огонь. У Кости есть чему поучиться — силе характера, воле к победе и правильным жизненным ориентирам», — написал Чертков в личном телеграм-канале.