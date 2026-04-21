Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костя Цзю планирует открыть школу бокса в ДНР

Прославленный российский боксер Костя Цзю планирует открыть филиал своей боксерской школы в Донецкой народной республике.

Источник: Shutterstock

Об этом рассказал премьер-министр ДНР Андрей Чертков по итогам личной встречи с Цзю.

«Ну что, друзья, сегодня у нас в гостях был настоящий чемпион — к нам заехал Костя Цзю.

Да, тот самый. Легендарный боксер, который точно знает, что такое “держать удар”.

Признаюсь, было приятно пожать руку человеку, за которого в свое время болела вся страна.

Говорили, конечно, о спорте. Константин хочет открыть в Донецке филиал своей школы. Идея, как по мне, огонь. У Кости есть чему поучиться — силе характера, воле к победе и правильным жизненным ориентирам», — написал Чертков в личном телеграм-канале.