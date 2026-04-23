Ротенберг поздравил Кремлева с получением ордена Дружбы: «Абсолютно заслуженная награда — признание колоссальной работоспособности и серьезного вклада в развитие спорта»

Награду за «вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии потенциала России» вручал президент России Владимир Путин.
"Это высокая и абсолютно заслуженная награда, признание многолетнего труда, колоссальной работоспособности и серьезного вклада в развитие отечественного спорта — в частности бокса, хоккея, спортивной борьбы, единоборств и многих других направлений.
Умар Назарович последовательно поддерживает молодых спортсменов, помогает раскрывать таланты и продвигает важнейшие ценности — уважение, трудолюбие, патриотизм и силу духа. Эта награда — закономерная оценка больших заслуг перед страной, обществом и отечественным спортом.
Такой же высокой государственной награды — ордена Дружбы — удостоен и трехкратный чемпион мира по боксу среди любителей Муслим Гаджимагомедов.
Также поздравляю всех, кто был отмечен высокими государственными наградами. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двукратный и действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, действующий регулярный чемпион WBA Мурат Гассиев, а также призеры чемпионата мира по боксу 2025 года в ОАЭ: Всеволод Шумков, Илья Попов, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Нуне Асатрян, Елена Гапешина и Салтанат Меденова.
Это важное признание заслуг наших спортсменов, их труда, характера и преданности России. Поздравляю всех награжденных, желаю не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины, добиваться еще более высоких результатов и вдохновлять своим примером молодое поколение", — написал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «С Гретцки мы в контакте — благодарен судьбе, что имею возможность с ним общаться. Он очень позитивный человек. Всегда ждем его в России».