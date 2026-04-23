Призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай сенсационно проиграла на Кубке мира

В третий соревновательный день прошли поединки стадии ⅛-й. От сборной Казахстана выступили шесть боксеров.
В весовой категории до 70 килограммов Фарух Токтасынов победил японца Севона Окадзаву. Виктория Графеева в весе до 60 килограммов нокаутировала Эмили Рзаеву из Азербайджана. Даниял Сабит в категории до 50 килограммов выиграл у венгерского боксера Иштвана Саку. Диас Молжигитов в дивизионе до 80 килограммов победил австралийца Марлона Севехона.
Назым Кызайбай и Наталья Богданова завершили выступление на этапе Кубка мира на стадии ⅛-й. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года в Париже Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов уступила судейским решением польской спортсменке Виктории Беати Рогалинске. Наталья Богданова же потерпела поражение в весе до 70 килограммов от турчанки Бусеназ Сюрменели.
Отметим, на текущем этапе Кубка мира в Бразилии участвуют 49 стран и более 400 боксеров.