Призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай сенсационно проиграла на Кубке мира

В бразильском городе Фос-Ду-Игуасу продолжается этап Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В третий соревновательный день прошли поединки стадии ⅛-й. От сборной Казахстана выступили шесть боксеров.

В весовой категории до 70 килограммов Фарух Токтасынов победил японца Севона Окадзаву. Виктория Графеева в весе до 60 килограммов нокаутировала Эмили Рзаеву из Азербайджана. Даниял Сабит в категории до 50 килограммов выиграл у венгерского боксера Иштвана Саку. Диас Молжигитов в дивизионе до 80 килограммов победил австралийца Марлона Севехона.

Назым Кызайбай и Наталья Богданова завершили выступление на этапе Кубка мира на стадии ⅛-й. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года в Париже Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов уступила судейским решением польской спортсменке Виктории Беати Рогалинске. Наталья Богданова же потерпела поражение в весе до 70 килограммов от турчанки Бусеназ Сюрменели.

Отметим, на текущем этапе Кубка мира в Бразилии участвуют 49 стран и более 400 боксеров.