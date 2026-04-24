Россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF

Российский боксер Артур Субханкулов победил Баходура Усмонова из Таджикистана техническим нокаутом в 12-м раунде отборочного поединка Международной боксерской федерации (IBF).
Бой прошел 24 апреля в Уфе на турнире «IBA.Pro 17».
Благодаря этой победе 34-летний Субханкулов поднимется на второе место в рейтинге IBF в весовой категории до 61,23 кг. До боя он занимал восьмую строчку рейтинга IBF и 12-ю — Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
На счету россиянина теперь 12 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он также стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира (в категории до 61,23 кг). Действующий чемпион IBF в этом весе — американец Раймонд Мураталья.
На профессиональном уровне Субханкулов владел титулами чемпиона мира по версиям WBA и IBF, а также чемпиона Европы Международной боксерской ассоциации (IBA). На любительском уровне он четырежды становился серебряным и дважды — бронзовым призером чемпионатов России.
28-летний Усмонов потерпел первое поражение в карьере при 12 победах (пять нокаутом). До этого боя он занимал третье место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и 10-е — в рейтинге IBF.