Сын Кости Цзю сразится с великим чемпионом из США. Это последняя попытка Тима дотянуться до легендарного отца

Безусловно, бой против Спенса — уникальный шанс для Цзю-младшего. С одной стороны, Тиму предстоит иметь дело с боксером, который не выступал три года и почти наверняка не в состоянии набрать лучшую форму. С другой, Спенс все еще высоко котируется, поскольку еще несколько лет назад его считали чуть ли не сильнейшим полусредневесом мира, который остановился в шаге от звания абсолютного чемпиона. Почти наверняка Цзю придется нелегко, но если он сумеет одолеть Спенса, то уже к концу года ему с большой долей вероятности предоставят шанс вновь подраться за титул. Да и сама по себе победа над таким боксером — огромное достижение, которое пусть и немного, но все же приблизит Тима к уровню легендарного отца.