Сын Кости Цзю сразится с великим чемпионом из США. Это последняя попытка Тима дотянуться до легендарного отца

Тим Цзю проведет бой с бывшим чемпионом по версиям WBC, IBF и WBO в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Поединок должен состояться в рамках большого боксерского вечера в Австралии 26 июля. Если все так и произойдет, то Цзю-младший сразится с самым звездным соперником в своей карьере.
На счету 31-летнего Тима Цзю 27 побед и три поражения в профессиональной карьере. В его послужном списке был титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе, которым он владел до 2024 года. Кажется, карьера сына великого «абсолюта» Кости Цзю развивается неплохо, однако при детальном рассмотрении можно сделать вывод, что далеко не все так гладко. И главная проблема Тима в том, что он проиграл, по сути, все самые ответственные поединки. Речь идет о трех поражениях, которые случились в течение 16 месяцев — в период с марта 2024-го по июль 2025-го.
Именно на том этапе карьеры Цзю-младший сперва уступил титул от WBOСебастьяну Фундоре. Затем проиграл ранним нокаутом Бахраму Муртазалиеву и упустил шанс завладеть поясом чемпиона по версии IBF. А уже в июле прошлого года Тим не сумел взять реванш у того же Фундоры, только теперь проиграл ему досрочно.
После всех этих неудач Цзю-младшего перестали воспринимать как боксера с настоящим чемпионским потенциалом, однако сам Тим не собирался останавливаться. Австралиец русского происхождения внес серьезные изменения в состав своей команды и пересмотрел отношение к тренировочному процессу. И эти решения уже дали свои плоды: в течение последних пяти месяцев Цзю дважды вышел в ринг, и в обоих случаях победил довольно крепких, хотя и не особенно именитых соперников. В декабре 2025-го Тим одолел американца Энтони Веласкеса, а затем, в марте 2026-го, не оставил шансов Денису Нурдже из Албании.
Эти две победы в итоге вывели Цзю-младшего на самого статусного соперника в карьере — того самого Эррола Спенса-младшего. Американцу 36 лет, и он не выступал с лета 2023-го. Долгое время считалось, что Спенс и вовсе завершил карьеру, однако он сам ничего подобного не говорил, а в начале этого года стало известно о возвращении Эррола. Всего на счету звезды из США 29 боев, в которых он победил 28 раз. Причем все успешные выступления Спенса выстроились в одну впечатляющую серию, которую в июле 2023-го прервал Теренс Кроуфорд, победивший Эррола досрочно в девятом раунде.
Безусловно, бой против Спенса — уникальный шанс для Цзю-младшего. С одной стороны, Тиму предстоит иметь дело с боксером, который не выступал три года и почти наверняка не в состоянии набрать лучшую форму. С другой, Спенс все еще высоко котируется, поскольку еще несколько лет назад его считали чуть ли не сильнейшим полусредневесом мира, который остановился в шаге от звания абсолютного чемпиона. Почти наверняка Цзю придется нелегко, но если он сумеет одолеть Спенса, то уже к концу года ему с большой долей вероятности предоставят шанс вновь подраться за титул. Да и сама по себе победа над таким боксером — огромное достижение, которое пусть и немного, но все же приблизит Тима к уровню легендарного отца.
Иван Ковалев