Путин пошутил об обещании российского боксера не кусаться

Путин пошутил об обещании российского боксера не кусаться, вспомнив Тайсона.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил про поступок американца Майка Тайсона, который на ринге откусил противнику кусок уха.

В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков.

После церемонии награждения спортсмены попросили Путина сфотографироваться с ними. После того, как с президентом сделал фотографию Шумков, один из присутствующих заметил, что боксер обещает больше не кусаться за ухо.

«Пускай кусается, пусть боятся», — с улыбкой отметил Путин.

«Как известно, один знаменитый боксер не просто откусил кусок уха у противника, но и выплюнул на ринг», — сказал он.

Одна из спортсменок, награжденных президентом, добавила, что это был Тайсон.

«Он самый», — отметил президент.

Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов утверждал, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо.