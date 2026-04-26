Путин пошутил об обещании российского боксера не кусаться

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил про поступок американца Майка Тайсона, который на ринге откусил противнику кусок уха.
В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков.
После церемонии награждения спортсмены попросили Путина сфотографироваться с ними. После того, как с президентом сделал фотографию Шумков, один из присутствующих заметил, что боксер обещает больше не кусаться за ухо.
«Пускай кусается, пусть боятся», — с улыбкой отметил Путин.
«Как известно, один знаменитый боксер не просто откусил кусок уха у противника, но и выплюнул на ринг», — сказал он.
Одна из спортсменок, награжденных президентом, добавила, что это был Тайсон.
«Он самый», — отметил президент.
Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов утверждал, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо.