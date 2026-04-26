Виктория Графеева принесла сборной Казахстана первое золото Кубка мира в Бразилии

Это четвертая награда для сборной Казахстана на турнире в Бразилии. Ранее после поражений в полуфиналах бронзовыми призерами стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Жибек Жараскызы (до 81 кг) и Диас Молжигитов (до 80 кг).