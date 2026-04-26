Виктория Графеева принесла сборной Казахстана первое золото Кубка мира в Бразилии

Виктория Графеева дошла до финала в весовой категории до 60 кг. В решающем поединке она встретилась с бразильянкой Ребекой Сантос — действующей чемпионкой мира World Boxing.
Конкурентный бой продлился все три раунда. Графеева одержала победу со счетом 4:1 и стала обладательницей золотой медали.
Это четвертая награда для сборной Казахстана на турнире в Бразилии. Ранее после поражений в полуфиналах бронзовыми призерами стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Жибек Жараскызы (до 81 кг) и Диас Молжигитов (до 80 кг).
В ночь на 27 апреля по казахстанскому времени за золото также поборются Аида Абикеева (до 65 кг), Султанбек Айбарулы (до 85 кг) и Валерия Аксенова (свыше 81 кг).