WBO не поставила свой пояс на кон в бою Бивола из-за позиции по Украине

Коппинджер: WBO не поставила свой пояс на кон в бою Бивола из-за Украины.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Чемпионский пояс WBO российского боксера Дмитрия Бивола не будет стоять на кону в поединке против немца Михаэля Айферта из-за позиции организации по Украине, сообщает журналист Майк Коппинджер в соцсети Х со ссылкой на письмо президента WBO Густаво Оливьери.

Бивол 30 мая проведет защиту титула Международной боксерской федерации (IBF) с Айфертом. Бой состоится на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.

