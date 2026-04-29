World Boxing допустила российских боксеров в нейтральном статусе

Решение вступает в силу незамедлительно. Отмечается, что спортсмены и тренеры должны пройти тщательную проверку на нейтральность. При этом процедура не будет распространяться на боксеров младше 19 лет.
Организация World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В 2019 году IBA была лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса.
В марте 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) наделил World Boxing полномочиями проводить соревнования по боксу на летних Играх 2028 года. На данный момент в структуру организации входят 168 национальных ассоциаций. С 2025 года World Boxing возглавляет казахстанец Геннадий Головкин.