Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валуев назвал допуск от World Boxing политическим розыгрышем: «Нам это все не надо»

Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение World Boxing о допуске россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

«Нам это все не надо. Это фактически активное перетягивание. Если мы на это соглашаемся, нивелируем нашу международную федерацию IBA. Это политические розыгрыши. Да, это возможность выступать на Олимпиаде, но это признание параллельной структуры, созданной МОК. Мы хотим выступать под нашим флагом и с нашим гимном, планомерно работаем в этом направлении. А это будет ненужное признание и откат обратно», — сказал Валуев «СЭ».

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше