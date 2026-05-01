Тактаров — о трилогии Бивола и Бетербиева: «В Америке проблем с третьим поединком бы не было»

Первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров прокомментировал слова Дмитрия Бивола о том, что на Западе трилогия с Артуром Бетербиевым уже не интересна.

Источник: РИА "Новости"

"Для боксерского сообщества это интересный поединок, просто народ решил уже, что Бетербиев взрослый, шансов у него мало. Других вариантов я не вижу. Трилогия возможна, просто деньги могут неожиданно поступить от одного болельщика.

Когда они проводили бой в стране Шейхов и работающих на них индусов, то было хорошо, ведь люди дают деньги. Но развития-то нет. Если бы эти бои были в Америке, проблем с третьим поединком бы не было«, — сказал Тактаров “Совспорту”.

В феврале прошлого года Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.