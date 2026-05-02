Иноуэ в седьмой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Токио он победил соотечественника Дзюнто Накатани.
Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Иноуэ.
Японец владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 33-летний спортсмен в седьмой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.
На счету японца теперь 33 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. 28-летний Накатани потерпел первое поражение в карьере при 32 победах.
Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).