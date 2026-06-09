Алекс Перейра: «О’Мэлли хвалил мою фигуру? Секрет прост — креатин. Все могут сделать то же самое»

«Шон О’Мэлли хвалил мою фигуру? Секрет прост — креатин. Все могут сделать то же самое», — сказал Перейра.
Напомним, Перейра дебютирует в тяжелом дивизионе в поединке с Сирилом Ганом, который состоится 14 июня в Белом доме.
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра — Ган и другие бои.
Перейра не хочет ждать Аспиналла: «Не думаю, что Том скоро будет готов. Мне 38 лет — у меня нет времени. Нужно оставаться активным».
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше