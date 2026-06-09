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Алекс Перейра: «О’Мэлли хвалил мою фигуру? Секрет прост — креатин. Все могут сделать то же самое»

Экс-чемпион UFC Алекс Перейра рассказал секрет набора мышечной массы.

Источник: Спортс‘’

«Шон О’Мэлли хвалил мою фигуру? Секрет прост — креатин. Все могут сделать то же самое», — сказал Перейра.

Напомним, Перейра дебютирует в тяжелом дивизионе в поединке с Сирилом Ганом, который состоится 14 июня в Белом доме.

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра — Ган и другие бои.

Перейра не хочет ждать Аспиналла: «Не думаю, что Том скоро будет готов. Мне 38 лет — у меня нет времени. Нужно оставаться активным».

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