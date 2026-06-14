Массовой дракой закончилась схватка Хамзата Чимаева и Диллона Дэниса на турнире RAF 10

Чимаев одержал победу, однако после остановки Дэнис продолжал удерживать ногу Чимаева. В ответ Хамзат пнул соперника, что спровоцировало массовую драку.
На площадку выбежали десятки людей, вмешалась служба безопасности турнира.
Схватка между Хамзатом Чимаевым и Диллоном Дэнисом на турнире RAF 10 закончился громким скандалом.
Чимаев одержал победу, однако после остановки Дэнис продолжал удерживать ногу Чимаева. В ответ Хамзат пнул соперника, что спровоцировало массовую драку.
На площадку выбежали десятки людей, вмешалась служба безопасности турнира.