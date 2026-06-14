Гейджи — Топурии на финальном стердауне: «Завтра заберу твой ноль, увидишь». Илия ответил: «Я получу 18-ю победу со стилем»

«Я был просто создан для этого дерьма. Завтра заберу твой ноль, увидишь», — сказал Гейджи Топурии.
«Завтра вечером мы будем жить американской мечтой. Я получу еще одну победу, 18−0. Сделаю это со стилем», — ответил Илия.
Напомним, Топурия и Гейджи подерутся за пояс легкого дивизиона UFC следующей ночью в главном событии турнира в Белом доме.
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