Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрикленд пробрался на фан-зону UFC Freedom у Белого дома. Охрана задержала его и вывела

Чемпион UFC Шон Стрикленд пришел в фан-зону турнира на территории Белого дома, несмотря на запрет администрации президента США.

Источник: Спортс‘’

Бойца задержала охрана и выпроводила с мероприятия.

Стрикленд прокомментировал случившееся в соцсетях: «Недостаточно американский. Спасибо за поддержку. Фанаты MMA — лучшие».

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра — Ган и другие бои.

Камбэк Топурии и дебют Перейры в тяжах — исторический турнир UFC в Белом доме.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше