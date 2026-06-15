Стрикленд пробрался на фан-зону UFC Freedom у Белого дома. Охрана задержала его и вывела

Бойца задержала охрана и выпроводила с мероприятия.
Стрикленд прокомментировал случившееся в соцсетях: «Недостаточно американский. Спасибо за поддержку. Фанаты MMA — лучшие».
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