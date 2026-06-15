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Златан Ибрагимович посетил турнир UFC в Белом доме

Экс-нападающий «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович посетил турнир в Белом доме.

Источник: Спортс‘’

«Превосходные ощущения. Никогда подобного не испытывал, но это прекрасно. Давайте наслаждаться и верить в классные бои», — сказал Златан.

Стрикленд пробрался на фан-зону UFC Freedom у Белого дома. Охрана задержала его и вывела.

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра — Ган и другие бои.

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