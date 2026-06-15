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Фьюри посетил турнир UFC в Белом доме: «Боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа»

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри намекнул на большую новость, связанную с президентом UFC Даной Уайтом.

Источник: Спортс‘’

— Вы не были в США с 2021-го. Как ощущения?

— Прошло много времени, и, боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа.

— Вы здесь, потому что есть новости, связанные с вами и Даной Уайтом?

— Думаю, пусть Дана выскажется. Его шаг первый. Это грандиозное объявление.

— Мы ждали боя с Джошуа 10 лет. Взволнованы?

— Очень. Он готовился больше 10 лет, но почему-то этот бой еще не состоялся. Надеюсь, это скоро случится. Есть вероятность, что в августе проведу разметочный поединок. У меня нет больших новостей, — сказал Фьюри.

Ожидается, что в конце 2026-го Фьюри подерется с Энтони Джошуа.

Эдди Хирн: «Бой Фьюри — Джошуа не состоится, если Дана Уайт будет его промоутером».

Экс-стронгмен Эдди Холл хочет подраться по правилам ММА против Тайсона Фьюри.