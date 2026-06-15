Фьюри посетил турнир UFC в Белом доме: «Боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа»

— Вы не были в США с 2021-го. Как ощущения?
— Прошло много времени, и, боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа.
— Вы здесь, потому что есть новости, связанные с вами и Даной Уайтом?
— Думаю, пусть Дана выскажется. Его шаг первый. Это грандиозное объявление.
— Мы ждали боя с Джошуа 10 лет. Взволнованы?
— Очень. Он готовился больше 10 лет, но почему-то этот бой еще не состоялся. Надеюсь, это скоро случится. Есть вероятность, что в августе проведу разметочный поединок. У меня нет больших новостей, — сказал Фьюри.
Ожидается, что в конце 2026-го Фьюри подерется с Энтони Джошуа.
Эдди Хирн: «Бой Фьюри — Джошуа не состоится, если Дана Уайт будет его промоутером».
Экс-стронгмен Эдди Холл хочет подраться по правилам ММА против Тайсона Фьюри.