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О’Мэлли — после победы над Захаби в Белом доме: «Здесь должен был быть Ян! Не знаю, почему его нет, но хочу следующий бой с ним»

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли вызвал Петра Яна после победы над Айманном Захаби в Белом доме.

Источник: Спортс‘’

«Петр Ян! Он должен был быть здесь этой ночью! Не знаю, почему его нет, но хочу его в следующем бою. Они [UFC] делают им с Мерабом противостояние. Но я хочу видеть Петра следующим соперником», — сказал О’Мэлли.

Напомним, О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей в октябре 2022-го.

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