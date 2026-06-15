О’Мэлли — после победы над Захаби в Белом доме: «Здесь должен был быть Ян! Не знаю, почему его нет, но хочу следующий бой с ним»

«Петр Ян! Он должен был быть здесь этой ночью! Не знаю, почему его нет, но хочу его в следующем бою. Они [UFC] делают им с Мерабом противостояние. Но я хочу видеть Петра следующим соперником», — сказал О’Мэлли.
Напомним, О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей в октябре 2022-го.
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Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше