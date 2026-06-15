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Конор — Холлоуэю: «Ты и пальцем меня не тронешь, а если и сможешь — я посмеюсь тебе в лицо»

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй повздорили во время двойного интервью Джо Рогану.

— Ты и пальцем меня не тронешь, а если и сможешь — я посмеюсь тебе в лицо. Здесь против меня целый мир… Я выйду из этого боя невредимым.

— Мне это нравится. Я гавайский воин, брат.

— Расслабься и помолчи, пока я говорю. Макс — мой мальчик, извините его за грубость, — сказал Конор.

Напомним, Макгрегор и Холлоуэй подерутся 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

UFC 329: Макгрегор против Холлоуэя, Пимблетт подерется с Сен-Дени, Уиттакер — Крылов и другие бои.

Холлоуэй — о поединке с Конором: «Думаю, Макгрегор будет вести себя уважительно до определенного момента, хотя у этого парня просто дар красноречия. Но я тоже люблю поболтать».