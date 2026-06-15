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Алекс Перейра проиграл Гану в соглавном поединке UFC Freedom 250. Сирил во второй раз стал временным чемпионом тяжелого дивизиона

В Вашингтоне на турнире UFC Freedom 250 состоялся бой за временный пояс в тяжелом весе между Алексом Перейрой (13−4) и Сирилом Ганом (14−2).

Источник: Спортс‘’

Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.

Для Перейры это дебют в тяжелом весе — ранее он владел поясами в среднем и полутяжелом дивизионах. Ган в 2021 году завоевывал пояс временного чемпиона.

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