Алекс Перейра проиграл Гану в соглавном поединке UFC Freedom 250. Сирил во второй раз стал временным чемпионом тяжелого дивизиона

Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.
Для Перейры это дебют в тяжелом весе — ранее он владел поясами в среднем и полутяжелом дивизионах. Ган в 2021 году завоевывал пояс временного чемпиона.
Полноценным чемпионом в тяжелом дивизионе остается Том Аспиналл.
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В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше